Città

SARONNO – Il Giro Next Gen, gara riservata ai migliori talenti Under 23 del ciclismo mondiale, passerà da Saronno lunedì 16 giugno 2025. La manifestazione, organizzata da RCS Sport per conto della Federazione Ciclistica Italiana, rappresenta una delle competizioni più importanti a livello internazionale per la categoria giovanile ed è considerata un trampolino di lancio verso il professionismo. La corsa, che si sviluppa su oltre mille chilometri attraversando tre regioni italiane, vedrà la partecipazione di squadre di altissimo livello provenienti da tutto il mondo.

Modifiche alla viabilità a Saronno

Dalle 11 e comunque almeno 30 minuti prima dell’arrivo del veicolo di apertura gara, fino al passaggio dell’ultimo mezzo di scorta, verranno chiuse viale Europa e viale Lazzaroni, dove saranno vietati sia la sosta (con rimozione forzata) che la circolazione veicolare e pedonale. Le vie laterali afferenti a questi viali diventeranno strade a fondo chiuso e subiranno modifiche temporanee al transito.

Le linee extraurbane del trasporto pubblico subiranno deviazioni, così come sarà vietato l’accesso e l’uscita dall’autostrada A9 in corrispondenza degli svincoli cittadini. Anche i supermercati e i centri commerciali situati lungo il tracciato non saranno accessibili con veicoli durante il transito della corsa.

Chiusure e deviazioni a Gerenzano

A Gerenzano, la carovana passerà tra le 10.30 e le 13, lungo via Clerici, proveniente da Saronno e diretta a Cislago. Per tutta la durata del transito, il tratto sarà completamente chiuso al traffico veicolare, con divieto di circolazione e sosta fino al passaggio del veicolo di fine gara.

Le promesse del ciclismo mondiale in gara

L’evento rappresenta un’occasione speciale per vedere all’opera il futuro del ciclismo mondiale. Il Giro Next Gen, organizzato da RCS Sport per conto della Federazione Ciclistica Italiana, ha lanciato campioni come Pantani, Simoni, Pidcock e Ayuso. Il protagonista più atteso di questa edizione è Jarno Widar, vincitore nel 2024, che tenterà l’impresa mai riuscita di vincere due edizioni consecutive.

Tra i nomi più promettenti anche Pau Martí, Pavel Novak, Luke Tuckwell e Jorgen Nordhagen, oltre agli ex campioni del mondo juniores Philipsen e Finn. L’Italia punta invece su Matteo Scalco, Simone Gualdi e Lorenzo Nespoli, chiamati a difendere i colori azzurri in una gara dal profilo tecnico elevato e molto vicino, per caratteristiche, a quelle dei professionisti.