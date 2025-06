Città

SARONNO – Tra le notizie più lette di ieri, sabato 14 giugno, spiccano iniziative urbane, eventi culturali e un incidente stradale. Si parla del futuro quartiere Milano Nord, del successo del corso di arabo e dell’anteprima della Bierfest a Misinto,.

Il nuovo quartiere Milano Nord nell’ex sito Pozzi Ginori è stato presentato all’open day CMB, con famiglie e giovani coppie che hanno visitato un progetto comprensivo di 15.000 mq residenziali, 6.000 mq di servizi e oltre 20.000 mq di verde pubblico

Un grave incidente ha coinvolto una moto e un’auto in viale Europa a Caronno Pertusella: un 22enne è stato trasferito in elisoccorso al San Gerardo di Monza in codice giallo

Il corso di lingua araba per italiani presso il centro islamico di via Grieg ha registrato un’ottima affluenza tra i giovani, con insegnanti esperti e un format pensato per favorire dialogo e inclusione

Misinto si prepara alla ventottesima edizione della Bierfest, in programma dal 3 al 19 luglio, e ieri in conferenza stampa è stata svelata un’anteprima delle novità e l’avvio con un’esibizione musicale e distribuzione di buoni birra

La storica patrizia figini ha portato il suo progetto sul ruolo delle famiglie nella rivoluzione francese al festival di storia di Gorizia, confrontandosi con Aldo Cazzullo e valorizzando le memorie dimenticate della gente comune