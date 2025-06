Comasco

MOZZATE – Le fiamme sono partite da un garage e hanno costretto all’evacuazione degli appartamenti soprastanti. È successo questa mattina, intorno alle 9, in via Gobbetti, dove si è reso necessario un intervento urgente dei vigili del fuoco per domare un incendio divampato in un’autorimessa condominiale.

Sul posto sono accorse diverse squadre dei pompieri che, in via precauzionale, hanno fatto uscire tutti i residenti del piano superiore. Fortunatamente, nessuna persona è rimasta ferita, ma il rogo ha causato disagi importanti: le fiamme hanno infatti danneggiato le utenze di gas e corrente, rendendo necessaria la messa in sicurezza dell’intera struttura.

All’intervento hanno preso parte anche i sanitari del 118, pronti a fornire assistenza in caso di necessità, e i carabinieri per i rilievi del caso. A seguire da vicino la situazione è arrivato anche il sindaco Clemente Ciccozzi per poter fornire eventuale assistenza anche sul fronte delle pratiche burocratica.

Sono in corso le verifiche per accertare le cause dell’incendio e valutare l’agibilità dell’edificio.

