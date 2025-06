Comasco

LOMAZZO – Il Comune di Lomazzo informa i cittadini che nelle giornate di lunedì e martedì verranno effettuati lavori di asfaltatura in viale Trento. L’intervento, programmato salvo condizioni meteorologiche avverse, si inserisce nel piano di manutenzione ordinaria della viabilità urbana.

Per consentire l’esecuzione dei lavori in sicurezza, sarà istituito il divieto di sosta con rimozione forzata negli stalli presenti nel tratto di Viale Trento compreso tra il fronte del Caffè del Parco e l’intersezione con Viale Somaini. I veicoli parcheggiati in tale area durante i giorni interessati saranno rimossi.

Durante l’intervento, la circolazione veicolare sarà consentita ma regolata da personale addetto con movieri, che gestiranno il traffico con l’istituzione temporanea del senso unico alternato di marcia.

L’amministrazione comunale invita alla massima prudenza nei pressi del cantiere e si scusa con i cittadini per gli eventuali disagi arrecati dalla modifica temporanea della viabilità.

