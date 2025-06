Città

SARONNO – Grande emozione in piazza dei Mercanti per il Running Day competitiva: a dare il via alla gara, sabato 14 giugno alle 20.15, è stata la neo-sindaca Ilaria Pagani, alla sua prima uscita ufficiale. La manifestazione, giunta alla diciottesima edizione, è stata ancora una volta organizzata con entusiasmo e precisione dal Running Saronno, richiamando un folto pubblico e 250 atleti agonisti.

Ad aggiudicarsi la vittoria è stato Luca Alfieri, portacolori dell’Atletica Casone Noceto, che ha tagliato il traguardo in solitaria con il tempo di 29’55’’. Alle sue spalle Mustafà Belghiti della Sicilia Running Team, secondo in 30’38’’, e Simone Paredi dell’Atletica Pidaggia 1528, terzo in 32’51’’.

Molto combattute anche le posizioni successive: quarto posto per Marco Broggi della Daunia Running, seguito da Roberto Patuzzo dell’Azzurra Garbagnate. Sesto Fabio Antonio Giudici dell’Atletica Rovellasca, mentre il settimo è andato a Matteo Franciosi dell’Atletica Gavirate. Ottava e nona posizione per due atleti della Polisportiva Sant’Adele, Davide Vitali e Cristian Ghiglietti. Decimo, e primo tra gli atleti del Gap Saronno, Marco Cattaneo, che ha chiuso con un ottimo 35’49’’.

Tra le donne, la più veloce è stata la giovane Emily Vucemillo dello Sportclub Merano, che ha tagliato il traguardo in 36’56’’. Alle sue spalle Mara Galvani dell’Azzurra Garbagnate, seconda in 37’45’’, e Marta Piterà degli Amici dello Sport Podistica, terza con il tempo di 39’20’’.

In gara anche il consigliere comunale Francesco Licata, che ha corso con la maglia del Gap Saronno tra i neo consiglieri presenti per assistere a partenza e competizione anche Matteo Sabatti e Mauro Rotondi.

Qualche rammarico per l’assenza dei favoriti keniani: John Maina Ndirangu e Ruth Mwihaki Gitonga, attesi protagonisti, non sono riusciti a raggiungere Saronno in tempo per il via a causa di un ingorgo autostradale lungo la Milano-Venezia, dopo una gara in Croazia.

Accanto alla prova competitiva, si è svolta anche la camminata non competitiva di 5 chilometri, che ha coinvolto oltre un centinaio di persone: famiglie, bambini, anziani, gruppi di amici e amanti dello sport hanno dato vita a una grande festa popolare all’insegna del movimento e della condivisione.

