SARONNO – I primi cartelli e alcuni materiali da cantiere sono già stati portati sul posto: tutto è pronto per l’inizio dei lavori tra via Carcano e corso Italia, dove da lunedì 16 giugno parte un intervento di manutenzione straordinaria del manto stradale.

Il cantiere resterà attivo fino a sabato 5 luglio e sarà suddiviso in tre fasi che comporteranno importanti modifiche alla viabilità.

Nel dettaglio, sarà chiusa al traffico la rotatoria tra via Carcano e via San Giuseppe in direzione San Giuseppe. Questo significa che chi arriva da via Caduti della Liberazione non potrà proseguire dritto, ma dovrà svoltare obbligatoriamente a sinistra, in direzione corso Italia o via Diaz.

I percorsi alternativi saranno indicati con apposita segnaletica. Il comando della polizia locale invita a prestare attenzione alle modifiche per evitare disagi alla circolazione.

Il trasporto pubblico sarà soggetto a deviazioni e possibili soppressioni di fermate, che verranno comunicate direttamente dalle società di trasporto e segnalate nella planimetria allegata all’ordinanza del Comune di Saronno.

I successivi aggiornamenti relativi alla seconda e terza fase saranno resi noti nei prossimi giorni.

