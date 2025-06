Cronaca

SARONNO – Grande amarezza per una saronnese di 78 anni vittima di un furto nel parcheggio del supermercato Esselunga. A raccontarlo è la figlia, che ha condiviso l’accaduto su Facebook per mettere in guardia altri cittadini: “Questa mattina, con la scusa di chiedere informazioni, hanno rubato tutto a mia mamma: borsa con chiavi, portafoglio, telefono e documenti”.

Secondo quanto riferito, i ladri avrebbero agito con un modus operandi ormai noto: prendono di mira persone anziane, aspettano che salgano in auto, e poi, mentre uno distrae con una domanda, l’altro apre la portiera e ruba la borsa. La figlia ha ricordato anche il grande disagio che questi episodi lasciano agli anziani finiti nel mirino.

Nonostante la brutta esperienza, c’è stato un risvolto positivo: “I vigili di Saronno, avvisati dal comando di Lomazzo, sono venuti a casa nostra poco dopo la denuncia. La borsa è stata ritrovata con i documenti e le chiavi”. Spariti, invece, cellulare, carte di credito e denaro.

La donna ha ringraziato pubblicamente le forze dell’ordine per la tempestività e l’efficienza, sottolineando però la mancanza di empatia da parte di alcuni operatori telefonici. Infine, ha annunciato che scriverà una pec al supermercato per chiedere maggiori controlli nell’area parcheggio.

Commenti