VEDANO OLONA – Una serata all’insegna del divertimento e del teatro è in programma per oggi, domenica 15 giugno, alle 21 in piazza San Maurizio a Vedano Olona. L’appuntamento, promosso dal Comune, vedrà in scena la compagnia F.A.R.E. Teatro con la commedia brillante “Faticosamente insieme”, scritta da Eleonora D’Aniello.

Sul palco si alterneranno Fabio Corradi, Silvia Morosi, Corinna Segre ed Eleonora D’Aniello per dare vita a una storia ironica e leggera che ruota intorno al tema dell’amore e dei suoi intrecci. Con il motto “Per amore un uomo si farebbe in tre!”, lo spettacolo promette di coinvolgere e far sorridere il pubblico vedanese in una location suggestiva come piazza San Maurizio.

L’evento rientra nel programma delle iniziative culturali estive organizzate dall’amministrazione comunale ed è ad ingresso libero.

(foto: alcuni attori della compagnia sul palco)

15062025