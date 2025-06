Città

CISLAGO – SARONNO – Un concerto con lo skyline di New York sullo sfondo, un intervento ufficiale al Palazzo di Vetro e la condivisione dell’esperienza italiana sul tema della disabilità: è quanto ha vissuto in questi giorni la cooperativa sociale Il Granello don Luigi Monza, protagonista alla Conferenza Mondiale per i Diritti delle Persone con Disabilità nella sede delle Nazioni Unite.

Dal 10 al 12 giugno una delegazione di educatori e ragazzi dei servizi diurni della cooperativa ha portato la propria testimonianza sul lavoro svolto in Italia, in particolare sui progetti di Vita, obiettivo primario del Granello.

L’esperienza è iniziata con un concerto della “Si Può Fare band” in una cornice unica: “con lo skyline di New York come sfondo, dove 30 persone con disabilità si sono esibite facendo ballare e cantare tutto il pubblico. È stata veramente un’esperienza coinvolgente – ha riferito Marta Gozzoli, una delle educatrici del Granello che ha partecipato all’evento – ed al tempo stesso carica di emozioni se si pensa che tutto questo è stato realizzato tra un pubblico che per la prima volta assisteva ad un concerto tenuto da persone con disabilità, l’emozione e lo stupore si leggevano negli occhi di tutti”.

Nei giorni successivi, 19 realtà italiane impegnate nel mondo della disabilità si sono ritrovate alla St. Patrick Old Cathedral per un momento di conoscenza e condivisione. Il momento più toccante per la cooperativa cislaghese è stato l’11 giugno, con l’intervento del direttore dei Servizi Educativi Luca Landolfi davanti ai delegati dell’ONU: ha presentato il Progetto di Vita e ha dato voce a Davide Romiti, giovane utente dei servizi, che ha raccontato la sua esperienza.

“Per me è stato uno dei momenti più importanti della mia esperienza di educatore e direttore dei servizi educativi – ha raccontato Luca Landolfi – non è da tutti i giorni palare in un consesso mondiale di così importante rilevanza e per lo più in uno dei contesti più qualificati che io abbia mai affrontato; e se siamo riusciti a portare la nostra esperienza lo dobbiamo al nostro Ministro Alessandra Locatelli che ci ha permesso di realizzare questa esperienza e dare una autentica visibilità del lavoro che svolgiamo e dei progetti che realizziamo”.

Durante i giorni a New York, il Granello ha anche proposto un banchetto espositivo con i prodotti del Laboratorio di Ceramica InPerfezione, sempre molto apprezzati dai visitatori, curiosi di conoscere da vicino la cooperativa e le sue attività.

