SARONNO – Continua a prendere forma il nuovo Fbc Saronno (Eccellenza) e la società biancoceleste è pronta a mettere a segno un altro colpo importante. Secondo quanto anticipato dal sito specializzato www.paolozerbi.com, i saronnesi sarebbero vicinissimi all’accordo con Juan Ignazio Moretti.

Classe 1997, Moretti è una mezzala argentina con esperienze significative in Eccellenza. Nella stagione appena conclusa ha militato in Piemonte con la maglia del Baveno Stresa, ma il suo curriculum comprende anche squadre lombarde come Base 96 Seveso, Castanese e Vergiatese, dove ha chiuso una stagione in doppia cifra, realizzando 12 reti.

Per il direttore generale Marco Proserpio si tratterebbe di un innesto di valore, nell’ambito di una campagna di rafforzamento che punta a rendere il Saronno protagonista nella prossima stagione.

(foto da paolozerbi.com: l’argentino Moretti)

