CARONNO PERTUSELLA – “Finalmente siamo tornati pienamente operativi con l’acquisto delle nuove attrezzature”: con queste parole il Gruppo comunale di volontariato di Protezione civile annuncia il ritorno alla piena operatività, dopo mesi difficili seguiti al furto delle dotazioni subito lunedì 23 dicembre.

Il furto, avvenuto alla fine dello scorso anno, aveva compromesso la capacità d’intervento della Protezione civile locale. Ora, grazie all’impegno dell’amministrazione comunale e alla solidarietà di associazioni, aziende e cittadini, i volontari possono contare su nuovi strumenti e mezzi per affrontare emergenze e necessità sul territorio.

“Abbiamo riacquistato la consapevolezza di essere pronti per intervenire – spiegano – ed è arrivato anche il momento di fare i doverosi ringraziamenti a chi ci ha dato una mano”. Un grazie in particolare va al Comune, “che ha messo a disposizione i fondi ed ha acquistato una parte delle attrezzature”.

Un ringraziamento anche alla società Cannon Spa di Caronno Pertusella, a “un’associazione di volontariato che desidera restare anonima“, alla Pro Loco e “a tutti i cittadini che hanno fatto una donazione economica con cui è stata acquistata un’altra parte delle attrezzature”.

Un pensiero speciale anche al Gruppo Alpini di Caronno Pertusella, “che ci ha donato un GPS”, e al CCV di Varese (Coordinamento volontari di Protezione civile), “che in questo periodo ci ha fornito una motosega in comodato d’uso gratuito”.

“I nostri ringraziamenti vanno anche a tutte le persone che ci hanno fatto sentire la loro vicinanza”, concludono i volontari.

Ora che l’operatività è stata ristabilita, il gruppo rilancia il proprio appello alla cittadinanza. “Per continuare a garantire nel tempo il nostro servizio, nell’interesse della nostra comunità e del territorio in cui viviamo, abbiamo bisogno di nuovi volontari”.

“Invitiamo chiunque volesse mettersi in gioco valutando la possibilità di far parte del nostro gruppo a prendere contatto con noi – concludono – saremo felici di rispondere alle vostre richieste con la speranza di ritrovarvi poi al nostro fianco”.

