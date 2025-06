Solaro

SOLARO – Si concluderà oggi, lunedì 16 giugno, la festa patronale di Solaro con una serata ricca di significato religioso. Alle 21, nella chiesa parrocchiale, si terrà una concelebrazione eucaristica insieme ai sacerdoti originari o legati alla comunità.

A presiedere sarà don Giorgio Guidi, nel quarantacinquesimo anniversario dell’ordinazione presbiterale, con il ricordo di don Massimiliano Mazza e don Alberto Fusi. A seguire, alle 22.15, sul sagrato della chiesa, si svolgerà il tradizionale rito dell’accensione del “Pallone dei Martiri”, simbolo della devozione e memoria della comunità.

Gli eventi per la festa patronale si sono svolti durante tutta la settimana: momenti conviviali, laboratori e giochi per bambini e adulti. Una celebrazione che ha visto tutta la comunità partecipe in diverse occasioni.

