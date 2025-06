SARONNO – Tra le notizie più lette di ieri, domenica 15 giugno, spiccano episodi di cronaca che hanno colpito la comunità: il furto di una borsa a Saronno e un tragico incidente ferroviario a Cesate. Attenzione anche agli eventi sportivi, con il Running Day e il Giro Next Gen, oltre a un incendio che ha reso necessario evacuare un’intera palazzina.

Una donna è stata derubata della borsa nel parcheggio dell’Esselunga di Saronno; la figlia ha lanciato un appello sui social per ritrovare i documenti della madre.

Tragedia alla stazione di Cesate dove un ragazzo di 19 anni è stato investito e ucciso da un treno sulla linea Saronno-Milano, inutili i tentativi di soccorso.

Lunedì di sport e disagi alla viabilità per il passaggio del Giro Next Gen 2025: strade chiuse tra Saronno e Gerenzano per la corsa dei giovani talenti del ciclismo.

A Mozzate un incendio in un garage ha costretto all’evacuazione di un palazzo; il sindaco si è recato sul posto per seguire da vicino le operazioni di soccorso.

Grande partecipazione al Running Day di Saronno, che ha visto la vittoria di Alfieri nella dieci chilometri competitiva; successo anche per le altre categorie.