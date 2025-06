Cronaca

SARONNO / COGLIATE – Giornata movimentata quella di domenica 15 giugno e nottata successiva sul fronte degli incidenti stradali che hanno coinvolto ciclisti tra il Saronnese e la Brianza. Tre gli episodi distinti, due avvenuti nel corso della giornata di domenica e uno poco dopo la mezzanotte.

Il primo intervento si è registrato alle 12.30 a Saronno, in corso Italia, dove una ragazza di 12 anni è stata investita mentre era in sella alla propria bicicletta. Sul posto è intervenuta un’ambulanza dell’Azzurra Caronno, oltre ai carabinieri della compagnia di Saronno. Fortunatamente la giovane non ha avuto bisogno di essere trasportata in ospedale.

Nel tardo pomeriggio, alle 18, un secondo intervento si è reso necessario a Cogliate, in via Trieste 20, per la caduta di un ciclista. L’uomo, di cui non è stata resa nota l’età, è stato soccorso in codice giallo da un equipaggio della Croce rossa di Saronno e trasportato all’ospedale di Desio per accertamenti.

Il terzo episodio si è verificato nella notte tra domenica e lunedì, precisamente a mezzanotte, sempre a Saronno, in via Padre Sampietro. Protagonista un giovane di 23 anni caduto in bicicletta. Soccorso, è stato poi trasportato in codice verde all’ospedale di Saronno dalla Croce rossa.

In tutti e tre i casi sono intervenuti anche i carabinieri competenti per territorio.