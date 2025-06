Città

SEREGNO – È un invito a osservare con nuovi occhi ciò che ci circonda la mostra fotografica collettiva “Succede proprio qui”, in programma da sabato 21 giugno a domenica 6 luglio alla Galleria Civica Ezio Mariani di via Cavour 26. Un percorso visivo e concettuale che porta al centro dell’attenzione il quotidiano, offrendo nuove chiavi di lettura attraverso la metafora fotografica.

L’iniziativa fa parte del progetto Seregno per la Fotografia, con il patrocinio del Comune di Seregno, ed è curata dal noto storico e critico della fotografia Roberto Mutti. L’esposizione sarà aperta al pubblico tutti i giorni dalle 16 alle 19, con aperture aggiuntive il sabato e la domenica dalle 10 alle 12.

Tra le opere proposte, spicca una riflessione di Edio Bison sul tema della famiglia, letta attraverso il potere evocativo delle immagini.

La metafora è uno strumento potente: permette di trasformare il significato comunemente accettato di un oggetto, trasferendo concetti e significati da un contesto all’altro. Il termine stesso, dal greco metaphorá – composto da meta (“oltre”) e phero (“portare”) – suggerisce un’idea di trasporto, di trasferimento. La sua forza risiede nella capacità di evocare, di creare connessioni inattese tra concetti e forme, generando stupore attraverso l’associazione intuitiva.

Emblematica in questo senso è la celebre fotografia di Man Ray, Le Violon d’Ingres, in cui il corpo della modella viene trasformato metaforicamente in uno strumento musicale: l’aggiunta delle tradizionali effe degli strumenti ad arco sulla sua schiena crea un collegamento visivo e concettuale tra il corpo umano e lo strumento musicale, tra carne e musica, corpo e oggetto.

Allo stesso modo, questa serie di tre immagini rilegge e trasforma il concetto di famiglia attraverso oggetti comuni, carichi di significato simbolico. Ogni composizione diventa una metafora visiva: un filo sottile lega l’idea alla forma, permettendo all’autore di esprimere un pensiero profondo attraverso associazioni visive semplici ma evocative.

Per chi ama la fotografia e il pensiero visivo, un’occasione da non perdere per scoprire come anche ciò che “succede proprio qui” possa diventare arte.

