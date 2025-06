ROVELLASCA – Un singolare e preoccupante ritrovamento è stato compiuto da una cittadina lo scorso fine settimana durante una passeggiata in una zona verde alla periferia di Rovellasca. La donna, camminando nei pressi del ponte della Pedemontana, si è imbattuta in una montagna di corrispondenza abbandonata, in parte chiaramente bruciata (foto).

A segnalare l’accaduto è stata lei stessa tramite un post pubblicato sui social, corredato da una foto eloquente che mostra decine di buste e documenti riversati sul terreno: «Buongiorno, durante la passeggiata di ieri ho trovato questa posta abbandonata e in parte bruciata… di Rovellasca, sotto al ponte della Pedemontana», ha scritto.

Il caso ha sollevato molte domande tra i cittadini, preoccupati sia per la perdita di documenti potenzialmente importanti sia per la gestione del servizio postale. Al momento non è noto se siano stati presi provvedimenti ufficiali o avviate indagini, ma l’episodio potrebbe portare a verifiche da parte delle autorità competenti.