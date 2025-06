Cronaca

TURATE – Era quasi in lacrime e molto nervosa. Il suo atteggiamento, unito alla presenza ravvicinata di un uomo di mezza età che la incalzava, ha attirato l’attenzione di alcuni clienti della banca, che hanno subito avvisato il personale, salvando così un’anziana da una probabile truffa.

È successo la scorso settimana ad uno sportello bancomat. L’anziana stava effettuando un prelievo quando i clienti hanno notato che qualcosa non andava. L’uomo che la accompagnava sembrava troppo insistente e le stava addosso, mentre lei appariva visibilmente agitata.

Ad insospettire ulteriormente i presenti è stato il momento in cui la donna ha iniziato a consegnare i contanti all’uomo. Era evidente come fosse un prelievo importante e come l’anziana non fosse convinta ma spaventata. A quel punto è scattato l’allarme: i clienti hanno segnalato la situazione al personale della banca, che ha cercato di intervenire. L’uomo accorgendosi delle reazioni dei presenti ha cercato di allontanarsi con l’anziana e ha raggiunto un’auto parcheggiata in via Magenta.

Prima che l’uomo riuscisse a fuggire, alcune persone hanno annotato il numero di targa del veicolo, poi fornito ai carabinieri intervenuti per avviare le verifiche sull’identità e le eventuali responsabilità.

