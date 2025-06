Sport

SEREGNO – Altro giro, altro successo per la Pugilistica Saronnese. Alla “Seregno Fight Night” di sabato 14 giugno, la scuderia della città degli amaretti è stata rappresentata da Andry Bordes Riera, pugile molto giovane ma che ha già messo in mostra le sue grandi qualità.

Accompagnato dai maestri Davide Palumbo e Luca Gelosa, Andry ha fronteggiato un forte pugile di Bergamo portandosi a casa la vittoria ai punti. Un match intelligente, gestito alla grande e in cui si è vista la tecnica sopraffina del ragazzo e, di riflesso, della scuola saronnese. Riera centra così la decima vittoria personale in carriera, il tutto dopo solo un anno e mezzo di boxe.

“Siamo veramente orgogliosi del nostro ragazzo, è in continua crescita e sta davvero facendo il salto di qualità” ha commentato colmo di gioia e soddisfazione il maestro Davide Palumbo, che ha chiuso con la predizione “Andry diventerà un gran bel pugile, mostra già una boxe di alta qualità, in genere ci vogliono tre anni o più per formare un campioncino, ma questo ragazzo sta bruciando le tappe e non vediamo l’ora di migliorare sempre di più”.