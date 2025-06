Città

SARONNO – A partire da domenica 22 giugno prenderanno il via gli interventi di rifacimento della segnaletica orizzontale nelle aree di sosta a pagamento. Saronno Servizi ha annunciato che i lavori proseguiranno per cinque domeniche consecutive: 29 giugno, 6 luglio, 13 luglio, 20 luglio e 27 luglio.

Gli interventi riguarderanno il rinnovo delle strisce blu e si svolgeranno esclusivamente nelle giornate domenicali, con l’obiettivo di limitare al massimo l’impatto sulla circolazione e ridurre i disagi per automobilisti e residenti.

Durante le operazioni, alcune aree di parcheggio potranno essere temporaneamente inaccessibili. Per questo motivo, Saronno Servizi invita i cittadini a prestare attenzione alla segnaletica provvisoria che sarà posizionata in prossimità delle zone interessate e a collaborare per consentire lo svolgimento regolare e sicuro dei lavori.

“Ci scusiamo per eventuali disagi – fanno sapere da Saronno Servizi – e ringraziamo per la comprensione e la collaborazione”.

Per informazioni: 02 96288229, [email protected] oppure www.saronnoservizi.it.

