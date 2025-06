Città

SARONNO – Si è svolta nel fine settimana, nella sede di via Grieg 44, la festa di fine anno del Centro islamico di Saronno. Un evento sentito e partecipato che ha riunito famiglie, bambini e volontari per un pomeriggio all’insegna della condivisione; a dare il benvenuto a tutti l’imam, Najib Al Bared (foto).

Il programma ha previsto momenti di riflessione, recite e cori interpretati dai più piccoli, accanto a interventi che hanno permesso di rivivere quanto fatto durante l’anno tra attività educative e occasioni di crescita comune. L’atmosfera è stata quella delle grandi occasioni: gioiosa e accogliente, in un clima di festa apprezzato da tutti i presenti.

Dalla comunità un ringraziamento a quanti hanno contribuito alla riuscita dell’iniziativa, che ha voluto essere anche un modo per sottolineare il valore della partecipazione, della conoscenza reciproca e dell’impegno educativo. Una giornata speciale, chiusa da sorrisi e applausi, che conferma il ruolo del Centro islamico come punto di riferimento nel quartiere e in città.

