Città

SARONNO – Ad una settimana dalla vittoria, per la nuova Amministrazione comunale è il tempo delle scelte. Ilaria Pagani, prima sindaca della storia di Saronno, sta lavorando alla formazione della nuova giunta. La candidata del centrosinistra ha vinto il ballottaggio con 8.418 voti, pari al 52,61%, superando il candidato del centrodestra unito Rienzo Azzi, fermo a 7.583 preferenze (47,39%). L’affluenza si è attestata al 53%, in aumento rispetto al primo turno (50,4%).

Entro dieci giorni dal voto, la sindaca dovrà convocare il consiglio comunale: si ipotizza come data lunedì 30 giugno. Intanto si lavora alla squadra. Tra voci, ipotesi e indiscrezioni, si parla già di possibili nomi certi, attesi o desiderati. Stasera, lunedì 16 giugno, una riunione in casa Partito Democratico permetterà di limare la rosa dei nomi.

La certezza su cui si costruirà la nuova squadra è Francesco Licata, ex capogruppo del Pd e figura centrale della campagna elettorale. Per lui si ipotizza un ruolo chiave: assessore oppure presidente del consiglio comunale, incarico che negli ultimi mandati ha avuto un peso crescente.

Restando in casa Pd tra gli eletti i papabili assessori sono diversi: Mauro Lattuada, con lunga esperienza politica, amministrativa e associativa, Mauro Rotondi e Lucy Sasso. Tutti consiglieri uscenti che nelle urne hanno ottenuto molti consensi, a partire dalla recordman Sasso. Per alcune deleghe, come urbanistica e bilancio, facile prevedere delle figure tecniche che potrebbero non arrivare dai candidati.

Per l’urbanistica, tema centrale per Pgt, Pgtu ed ex Isotta Fraschini, si vorrebbe, anche per segnare un nuovo corso rispetto al passato, una persona con competenze specifiche. Stesso discorso per il bilancio. Qui, tra i nomi emersi, c’è Mattia Cattaneo, ex consigliere comunale che ha estimatori nel Pd e anche simpatizzanti del centrosinistra.

Torna a circolare anche il nome di Nicola Gilardoni, storico esponente della politica saronnese e già più volte considerato tra i papabili candidati sindaco. Aveva lanciato un appello prima dell’inizio della campagna elettorale, ma è poi scomparso dalla scena, cosa che non ha entusiasmato molti esponenti della coalizione.

Ruolo da protagonisti anche per le civiche. Per Tu@Saronno, potrebbe arrivare un’assessora, confermando l’attenzione della lista per i temi legati alla parità di genere. Scontato il nome di Francesca Rufini, ex capogruppo, anche se molto quotata è anche Maria Cornelia Prosepio, con esperienza nel settore culturale. Ci sono poi competenze specifiche come quelle di Paolo Sala e Massimiliano D’Urso che potrebbero tornare utili.

Anche in Insieme per crescere si ragiona su una possibile presenza in giunta. Il nome forte è quello di Silvio Barosso, stimato per competenze e autorevolezza. Non è però escluso che si punti su volti più giovani, come Ambrogio Mantegazza, Cecilia Corsaro o Francesco Ricca.

Curiosità anche per la scelta delle deleghe e come saranno raggruppate. Sono disponibili 7 posti da assessori ma c’è da valutare se la sindaca terrà delle tematiche per sè. Da non dimenticare che l’attuale prima cittadina ha rivestito nell’ultima Amministrazione il ruolo di assessore ai Servizi sociali quando facile immagine non solo un’attenzione per questo settore ma anche un’idea ben precisa su come organizzare il lavoro e la squadra.

Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale?

Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:

☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero +39 320 273 4048

☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn

☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic → https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09