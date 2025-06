Cronaca

SOLARO – Un uomo di 38 anni è rimasto gravemente ferito nel pomeriggio di domenica 15 giugno a seguito di un’aggressione avvenuta in strada, in via San Giovanni Bosco. Secondo le prime ricostruzioni, la vittima sarebbe stata colpita con un’arma bianca – forse un coltello – da un solo fendente all’altezza dell’addome.

L’allarme è scattato pochi minuti prima delle 16.30: sul posto sono intervenuti in codice rosso i soccorritori del 118, inviati dall’Agenzia regionale emergenza urgenza, insieme ai carabinieri della compagnia di Rho. L’uomo, un cittadino di origine marocchina, è stato trasportato cosciente all’ospedale Niguarda di Milano, per tutte le cure del caso.

Restano ancora da chiarire le circostanze dell’episodio. I militari dell’Arma sono al lavoro per ricostruire la dinamica dell’aggressione e risalire all’identità dell’aggressore.

