TRADATE – Un appuntamento per grandi e piccoli è in programma a Tradate giovedì 20 giugno. Alle 20.30, in piazza Mazzini, andrà in scena lo spettacolo teatrale “Il piccolo principe”, portato sul palco dalla compagnia Teatro Blu all’interno del progetto “Terra e Laghi Festival”.

Lo spettacolo, ispirato all’amatissimo racconto di Antoine de Saint-Exupéry, vedrà protagonisti Arianna Rolandi e Fabrizio Cadonà, con testo e regia curati da Silvia Priori. Una proposta pensata per tutta la famiglia, che coniuga poesia, emozione e riflessione in una narrazione suggestiva e coinvolgente.

In caso di maltempo, l’evento si terrà al coperto presso il teatro cinema comunale di Tradate. L’iniziativa è realizzata con il patrocinio del Comune di Tradate e il sostegno di numerose istituzioni locali, tra cui Regione Lombardia, Fondazione Cariplo, Provincia di Varese, Provincia di Novara e altri enti e fondazioni coinvolti nella rete culturale del festival.

Tutte le informazioni sono disponibili sul sito ufficiale del festival: www.terraelaghifestival.com.

(foto archivio)

16062025