Ci sono argomenti che vanno trattati nel perimetro del “politicamente corretto”, che scontano antichi pregiudizi, che ci fanno dire cose che non pensiamo, e ci fanno vergognare di quello che pensiamo. Non conosco le differenze (ma so che ci sono) tra i diversi popoli Romanì, vale a dire i Rom, i Sinti, i Camminanti. Fin da piccoli imparavamo che esistono gli zingari, e che, nel migliore dei casi, bisogna diffidarne. Chi non è più tanto giovane ed ha avuto una nonna come la mia (così importante per la mia formazione) li conosce come “stroligh”.

Questa è una storia di poco conto, quasi “di striscio”, ma è emblematica del rapporto che in Europa, e quindi anche da noi, abbiamo avuto fin dal Medioevo con gli zingari, popolazioni nomadi dedite in origine al commercio dei cavalli, alla produzione e riparazione di utensili di rame e di ferro, al vaticinio del futuro esercitato dalle loro donne (i “stroligh” appunto, gli astrologhi).

La grande tettoia del Mercato Boario di Saronno, collocato nell’area dell’attuale Piazza Unità d’Italia, veniva spesso occupata da gruppi di nomadi, ad eccezione della giornata di mercoledì (giorno di mercato).

Siamo nel 1937: “L’attuale sistemazione del Mercato Boario risale a molti anni addietro ed è pertanto superata dal tempo, dagli sviluppi d’affari, […]. Aggiungiamo poi che nella località sostano periodicamente carovane di zingari, piaga questa che fin’ora [sic], nessuna ordinanza Podestarile, è riuscita ad estirpare, nonostante le continue, ripetute e giustificate lamentele del rione”. Ah, la sicurezza negli anni Trenta, e la sua percezione! E ancora: “Ieri sera si è verificata una rissa fra zingari che avevano trovato ricovero sotto la tettoia del mercato boario. Il pronto intervento dei CC.RR. [Carabinieri Reali] e di militi della M.V.S.N. [Milizia Volontaria per la Sicurezza Nazionale] ha valso ad impedire guai peggiori fra i componenti di ben sette carovane. Sono stati rinchiusi in guardina tali [seguono quattro nomi]; questa mattina sono stati rimessi in libertà e diffidati a sloggiare dalla predetta località. […]. L’increscioso e disgustoso fatto che ha messo a rumore il quartiere di S. Cristoforo, dovrebbe richiamare l’attenzione della Podesteria sulla località mercato boario, perché sia risanata da una piaga indecorosa che davvero molesta gli abitanti del luogo”.

Un anno dopo, 1938: “[…] nei giorni precedenti e susseguenti il mercato settimanale del mercoledì, detta località è meta di soste da parte di carovane di zingari o di ambulanti che sono attratti alla località per l’esistenza di una vetusta tettoia che ripara dalle intemperie. […] le carovane di zingari e gli ambulanti sostano più del bisogno in detta località e lo spettacolo che viene offerto non è certo dei migliori per il decoro della città in detta zona”.

La soluzione (provvisoria) al “problema” arriva nel 1939: “Era già stato più volte rilevato su queste colonne come fosse del tutto indecoroso per Saronno il dover ospitare, quasi giornalmente, proprio nel centro cittadino, carovane e carovane di zingari che riducevano il piazzale del mercato boario in un vero e proprio accampamento dal quale irradiavano poi, per tutta la giornata e anche durante la notte, frotte di uomini, donne e bimbi cenciosi che riuscivano sempre mediante insistente ed inopportuna questua o allungando, non visti, le mani, a tornar ai patri carrozzoni carichi di ogni sorta di oggetti. […]. Fortunatamente si è provveduto ad eliminare anche questo inconveniente; per disposizione del commissario prefettizio le carovane zingaresche potranno, d’ora in avanti, sostare temporaneamente soltanto in fondo alla via Volta e precisamente oltre lo stabilimento Borsani [a nord dell’incrocio con Via Montoli], il che vale a dire all’estremo limite della città verso Rovi Porro”. A voler essere “scorretti” fino in fondo, si potrebbe osservare che la collocazione “sopravento”, rispetto al centro abitato di allora, ci fa capire quanto puzzavamo tutti, fino all’altroieri…

Fin qui la nostra piccola storia. La Grande Storia invece ricorda le prime disposizioni, per il respingimento fuori dai centri abitati delle carovane di zingari, risalenti al 1926, si arrivò poi alle misure per la persecuzione dei Romanì in Italia: 11 settembre 1940, una circolare del capo della polizia conteneva un chiaro riferimento all’internamento di tutti i Romanì italiani a causa dei loro comportamenti antinazionali e alle loro implicazioni in reati gravi. Nella circolare veniva ordinato il rastrellamento di tutti i Romaní, nel minor tempo possibile, provincia dopo provincia. E poi seguì la persecuzione nazista, e l’uccisione in Europa di 500.000 Romanì, in massima parte nei campi di sterminio (Auschwitz, Birkenau, Sobibor, Treblinka): lo chiamarono “Porrajmos” (grande divoramento, devastazione) o, come si preferisce oggi, “Samudaripen” (uccisione di tutti, sterminio, genocidio).

2000 battute (più o meno) fuori sacco

Storia locale e storie locali dal passato remoto agli anni più recenti, per provare a interpretare l’attualità rileggendo ciò che è accaduto. Storie e curiosità lette, trovate negli archivi o ascoltate negli ultimi trent’anni. Senza presunzione, cercando di imparare ogni giorno qualcosa in più.