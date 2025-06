Città

SARONNO – Il centro per l’impiego di Saronno, in collaborazione con Atm (azienda trasporti milanesi) e con il patrocinio del Comune di Saronno, organizza per giovedì 26 giugno in Villa Gianetti il Recruiting Day Atm: una giornata pensata per favorire l’incontro tra chi cerca lavoro e una delle principali realtà del settore dei trasporti pubblici.

Durante l’evento, i partecipanti avranno l’opportunità di sostenere colloqui individuali direttamente con i selezionatori di Atm per candidarsi alle numerose posizioni aperte: tra le figure ricercate vi sono autisti, manutentori e numerosi altri profili tecnici. Atm offre ai candidati selezionati formazione gratuita e personalizzata per l’ottenimento delle patenti professionali necessarie, oltre a concrete possibilità di assunzione a tempo indeterminato.

All’interno della giornata sarà presente anche uno stand informativo del Settore Lavoro della Provincia di Varese, dedicato al tema della mobilità elettrica e sostenibile. Verranno illustrati i contenuti del Patto territoriale per la formazione e il lavoro, inserito nella programmazione regionale del Fse Plus, che prevede – tra le altre azioni – l’avvio di corsi per installatori di colonnine di ricarica per auto elettriche.

La partecipazione è gratuita, ma è necessaria la registrazione compilando il form al seguente link.

Per informazioni è possibile chiamare il numero 02 9602166 o scrivere una mail all’indirizzo [email protected].

Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale? Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:

☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero + 39 3202734048

☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn

☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic →https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09