Diverse le segnalazioni arrivate da parte dei cittadini, preoccupati per l’instabilità della fornitura elettrica. L’area coinvolta è quella già interessata nel pomeriggio di lunedì da un primo episodio di blackout, che però non era proseguito nelle ore successive.

Secondo le prime ipotesi, i nuovi disservizi potrebbero essere collegati al guasto che lunedì aveva colpito Rovello Porro, lasciando senza elettricità circa 200 utenze tra abitazioni e attività. È possibile che le conseguenze di quel guasto abbiano avuto ripercussioni anche sulla rete elettrica della zona nord di Saronno.

I tecnici stanno effettuando verifiche per individuare l’origine del problema e garantire la piena stabilità dell’impianto. Al momento non si segnalano ulteriori criticità, ma i controlli sono ancora in corso.

