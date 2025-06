Varesotto

BUSTO ARSIZIO – Intervento in forze dei vigili del fuoco nella tarda mattinata di oggi a Busto Arsizio, dove è scoppiato un incendio all’interno di una ditta di smaltimento rifiuti situata in via Delle Brughiere.

L’allarme è scattato alle 11.50. Sul posto stanno operando numerose squadre con due autopompe, un’autobotte e un furgone attrezzato per la protezione delle vie respiratorie, considerata la natura del materiale coinvolto.

Fortunatamente, al momento non si segnalano persone ferite. Le operazioni di spegnimento e messa in sicurezza dell’area sono ancora in corso. Sul posto presenti anche le forze dell’ordine e i tecnici dell’Arpa per le verifiche ambientali.

(foto: una immagine dell’intervento dei vigili del fuoco)

