Calcio

SARONNO – Un importante riconoscimento per il Fbc Saronno, che si è classificato al terzo posto nel Progetto di valorizzazione dei giovani promosso per la stagione 2024/2025 tra le squadre partecipanti al campionato di Eccellenza.

Il progetto, promosso a livello regionale, premia le società che più si distinguono per l’impiego e la crescita dei giovani talenti provenienti dal proprio vivaio. Un risultato che conferma l’impegno costante del club biancoceleste nel costruire un futuro solido partendo proprio dal settore giovanile.

“Siamo orgogliosi di questo piazzamento – commentano dalla società – che rappresenta una spinta ulteriore a proseguire con passione e lavoro sul percorso intrapreso. Il nostro vivaio è una risorsa preziosa per la prima squadra e per l’intero movimento calcistico cittadino”. Una soddisfazione che premia anche gli allenatori e tutti gli operatori del settore giovanile, coinvolti quotidianamente nella formazione dei futuri protagonisti in maglia biancoceleste.

Nella scorsa stagione i saronnesi, nel campionato di Eccellenza, si sono piazzati immediatamente alle spalle della zona playoff.

(foto archivio: giovanili Fbc Saronno in azione di gioco. Molti ragazzi del vivaio hanno debuttato in prima squadra)

18062025

