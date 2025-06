Calcio

LAZZATE – Prime mosse di mercato per l’Ardor Lazzate, reduce dal sesto posto conquistato nello scorso campionato di Eccellenza e già al lavoro per preparare al meglio la nuova stagione. La società gialloblù “è lieta di comunicare la conferma alla guida tecnica di mister Ferdinando Fedele, che proseguirà il suo percorso in panchina anche nella stagione 2024- 2025″.

Restano a disposizione del tecnico tre giovani elementi che hanno già ben figurato nel recente campionato: il difensore classe 2007 Matteo Bigoni, l’attaccante classe 2006 Davide Spitaleri e il difensore classe 2006 Noah Pasqual.

Sul fronte dei nuovi innesti, l’Ardor annuncia con soddisfazione l’arrivo di Andrea Mira (foto), centrocampista classe 1995 proveniente da La Fucina. Un innesto di esperienza e qualità per il centrocampo gialloblù.

