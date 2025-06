iltra2

CASTIGLIONE OLONA – Nei giorni scorsi, gli studenti dell’Istituto comprensivo Cardinal Branda Castiglioni sono stati protagonisti di un’iniziativa didattica originale legata al Palio dei Castelli. Dopo aver approfondito la storia e le tradizioni della manifestazione, i ragazzi si sono cimentati nella realizzazione di disegni che ne interpretassero il significato storico e culturale, dando spazio a creatività e immaginazione.

Il progetto è stato promosso dalla Pro Loco di Castiglione Olona, in collaborazione con l’Amministrazione comunale e l’assessorato all’Istruzione, che ha seguito l’intero percorso. L’iniziativa aveva anche un obiettivo simbolico: il disegno vincitore sarà infatti utilizzato come dono di accoglienza per i bambini che inizieranno la scuola primaria, stampato come segnalibro o come copertina di un quaderno del primo giorno di scuola.

Un ringraziamento è stato rivolto alla presidente e al direttivo della Pro Loco, alla commissione giudicatrice, all’Istituto Comprensivo, alla dirigente scolastica e alla professoressa Cristina Freddi, che ha curato il progetto con grande impegno.

I premiati del concorso

– 1ª classificata: Irene Torretta

– 2ª classificata: Anna Carbone

– 3ª classificata: Jasmine Palazzo

– Premio Idea Poetica: Ludovico Pavin

– Premio Originalità: Greta Passarielli

– Premio Grafica: Noemi Zele

L’Amministrazione ha espresso il proprio apprezzamento a tutti gli studenti per l’entusiasmo, l’impegno e le competenze dimostrate.

18062025