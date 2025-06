Cronaca

CESANO MADERNO – Sono in corso gli accertamenti dopo l’incendio scoppiato la notte scorsa, poco dopo le 2, in un locale ristoro all’interno di un’attività produttiva di via Marconato, nei pressi del confine con Cogliate e Ceriano Laghetto.

Le fiamme, rapidamente propagate, hanno reso complesse le operazioni di spegnimento, ostacolate anche da una densa coltre di fumo che ha invaso il primo piano dello stabile. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco con diversi mezzi, supportati da forze dell’ordine ed in particolare dalle pattuglie dei carabinieri, e dal personale sanitario coordinato da Areu. Nessuna persona è rimasta coinvolta in questo episodio.

(foto archivio)

18062025