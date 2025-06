Cronaca

MOZZATE – Proseguono senza sosta le operazioni antidroga dei carabinieri della Compagnia di Cantù, affiancati dagli “Squadroni Cacciatori”, nelle aree boschive tra Fino Mornasco e Mozzate. Negli ultimi giorni i militari hanno smantellato diversi bivacchi usati per lo spaccio, sequestrato sostanze stupefacenti e arrestato due uomini.

In una zona boschiva vicina a via Firenzuola, a Fino Mornasco, sono stati fermati due cittadini stranieri, di 23 e 28 anni, entrambi pregiudicati e irregolari. Con loro oltre 370 grammi tra eroina, cocaina e hashish, oltre a 280 euro in contanti.

A Mozzate, invece, un 22enne tunisino, anche lui irregolare, è stato denunciato dopo aver cercato di fuggire a piedi lungo via Campo Santo. È stato bloccato e perquisito dai militari, che lo hanno identificato e segnalato per resistenza a pubblico ufficiale e soggiorno illegale.

Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale?

Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:

☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero +39 320 273 4048

☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn

☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic → https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09

18062025