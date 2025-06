Cronaca

CESANO MADERNO – Il fumo, una densa coltre di fumo, ha avvolto il primo piano di uno stabile in via Marconato, dove nella notte tra martedì 17 e mercoledì 18 giugno è scoppiato un incendio che ha interessato un locale ristoro all’interno di un’attività produttiva.

L’allarme è scattato intorno alle 2 e sul posto sono intervenute diverse squadre dei vigili del fuoco del comando provinciale di Monza e Brianza, che sono riuscite a circoscrivere le fiamme prima che si propagassero ad altre aree dell’edificio. Le operazioni di spegnimento e messa in sicurezza hanno richiesto l’impiego di due autopompe, un’autoscala, un’autobotte e un carro soccorso.

La situazione è apparsa da subito complessa per via del fumo che aveva invaso completamente il piano superiore della struttura. In supporto ai pompieri sono intervenuti anche i carabinieri e il personale sanitario di Areu (Agenzia regionale emergenza urgenza). Non risultano persone coinvolte né feriti.

Resta ora da chiarire l’origine del rogo: sul posto si stanno completando i rilievi da parte dei vigili del fuoco e delle forze dell’ordine.

