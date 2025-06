Città

SARONNO – “Non mi aspettavo le bombe sui civili”: è uno dei passaggi focali al servizio andato in onda martedì 17 giugno nell’edizione delle 19.30 del TgR Lombardia, a firma della giornalista Sara Grattoggi, dedicato alla drammatica fuga da Teheran di Giacomo Longhi, traduttore di Saronno.

Il servizio racconta la decisione di lasciare l’Iran maturata dopo tre notti di bombardamenti su alcuni quartieri della capitale. Una scelta obbligata, come spiega lo stesso Longhi nella testimonianza raccolta dal Tg3: “Mi aspettavo attacchi mirati, non esplosioni sui palazzi dove vivono famiglie, donne e bambini”.

Nel racconto ci sono le immagini delle lunghe code ai distributori di benzina, la paura crescente tra la popolazione, l’incertezza di chi cerca di lasciare il paese. “Teheran è una città di 12 milioni di persone, svuotarla in pochi giorni è impossibile – ha spiegato il traduttore – ma chi ha potuto, è scappato”.

Dopo essersi rifugiato per alcune ore all’ambasciata italiana insieme ad altri connazionali, Longhi ha trovato una via di fuga attraverso il confine con l’Azerbaijan, aiutato da alcuni amici. “Non avrei voluto lasciare il paese, non auguro a nessuno di lasciare un paese che ama salutando le persone senza sapere che le persone che ama non sono al sicuro”.

Nel servizio, del Tgr Lombardia disponibile anche sulla pagina Facebook della testata, viene evidenziato anche il legame profondo che Longhi continua ad avere con il popolo iraniano: “Ho sempre voluto restare – ha concluso – perché tengo moltissimo agli iraniani. Tengo anche alla vita dei civili israeliani, tengo alla vita di noi europei, degli americani, credo che il governo italiano e l’Unione Europea debbano intervenire tempestivamente a livello diplomatico facendo tutto il possibile per fermare questa escalation che mette molto in pericolo anche noi.”.

