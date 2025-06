Città

SARONNO – “Grazie di cuore Maestro Luca” Un messaggio semplice, ma colmo di affetto e riconoscenza. Così i colleghi della scuola primaria Vittorino Da Feltre hanno voluto salutare il maestro Luca Marchesi, che lascia l’insegnamento dopo una lunga carriera vissuta tra banchi, quaderni e bambini.

Un saluto commosso, condiviso da tutta la comunità scolastica, che ha voluto omaggiare il maestro con parole sincere e piene di gratitudine. “Grazie di cuore maestro Luca!” è l’espressione che ha accompagnato ogni passaggio del messaggio scritto dai colleghi. “Dopo tanti anni trascorsi tra banchi, quaderni, sorrisi e sfide quotidiane, è arrivato il momento di chiudere il registro… ma non il cuore.”

Con queste parole si apre il ricordo di chi ha condiviso con Luca tanti momenti di vita scolastica. Un percorso fatto non solo di insegnamento, ma di attenzione, ascolto e umanità.

“Hai lasciato un segno profondo nella nostra scuola: con la tua passione, la tua dedizione e il tuo modo speciale di essere maestro, hai accompagnato generazioni di bambini nel loro cammino, regalando loro non solo nozioni, ma soprattutto valori e amore per l’apprendimento.”

Il pensiero dei colleghi mette in luce la figura di un educatore capace di trasmettere molto più che conoscenze, diventando un punto di riferimento per tanti alunni e per l’intero team scolastico. “Ci mancheranno la tua presenza, la tua esperienza e il tuo spirito, ma siamo felici di sapere che ora potrai goderti il meritato riposo e nuove avventure.”

Un addio che è anche un augurio per il futuro, vissuto con affetto e gratitudine: “Buon viaggio verso questa nuova fase della vita!” Il messaggio si chiude con la firma collettiva di tutti gli insegnanti della scuola: “Con affetto e gratitudine, i tuoi colleghi della scuola primaria Vittorino Da Feltre.”

