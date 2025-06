SARONNO – Tra le notizie più lette di ieri, martedì 17 giugno, spicca il trionfo del liceo Grassi alle Olimpiadi della cultura e del talento, seguito da un atto vandalico in centro e dall’annuncio della disinfestazione notturna contro le zanzare. Grande attenzione anche per la mancanza di certezze sui centri estivi, un caso di cronaca all’ospedale e la curiosità suscitata dai jet nei cieli della zona.

Il liceo scientifico Grassi ha conquistato il primo posto alle Olimpiadi della cultura e del talento, confermando l’eccellenza degli studenti saronnesi a livello nazionale.

iN CORSO iTALIA hanno lanciato spazzatura all’interno di un negozio, provocando indignazione tra i commercianti e residenti.

Sono in programma due notti di disinfestazione contro le zanzare, con indicazioni utili su come proteggere sé stessi e gli animali domestici.

A due settimane dalla fine della scuola materna, molti genitori denunciano l’assenza di informazioni certe sull’organizzazione dei centri estivi comunali.

Un uomo è scappato dall’ospedale di Saronno ed è stato soccorso da un automobilista a Origgio, facendo scattare l’allarme e l’intervento delle forze dell’ordine.

Diversi cittadini hanno segnalato il passaggio di jet militari sopra Saronno e Turate, suscitando stupore e domande sulla loro presenza in zona.

