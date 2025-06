Cronaca

LAZZATE – Tornano a farsi vedere in zona i truffatori dello specchietto. A lanciare l’allarme è stato un cittadino che, nella giornata di ieri, ha segnalato sui social un tentativo di truffa avvenuto intorno alle 12 nei pressi della rotonda del motociclista, a Lazzate.

Secondo quanto raccontato, si tratterebbe del classico raggiro dello “specchietto rotto”: una manovra di avvicinamento con una presunta collisione tra auto, seguita dalla richiesta di un risarcimento immediato in contanti. In questo caso, il veicolo sospetto sarebbe un’Alfa Romeo di colore scuro.

Il cittadino che ha assistito alla scena ha subito messo in guardia la comunità online e ha fatto sapere che i carabinieri sono già stati allertati. Purtroppo non è stato possibile rilevare la targa dell’auto coinvolta ma sono comunque in corso le indagini.

L’invito è quello di prestare massima attenzione e di non cedere a richieste di denaro in strada. In caso di sospetti, contattare immediatamente le forze dell’ordine.

18062025