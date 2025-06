Sport

LAZZATE – Torna a Lazzate dopo un anno di attesa la Champions Freak, l’evento estivo arrivato alla settima edizione che intratterrà grandi e piccoli con diverse competizioni sportive all’oratorio San Luigi nei tre weekend del 20-22 e 27-29 giugno e 4-5 luglio.

“Abbiamo voluto creare un punto di incontro generazionale, un ponte tra noi ed i nostri genitori”. Così gli organizzatori dell’evento raccontano la scelta del tema di quest’anno che viaggia sulle note e sui colori del celeberrimo film “Ritorno al Futuro (1985)” che sarà, con un “tuffo nel passato”, protagonista nelle serate dei tre weekend di festa, sport, musica e divertimento in stile anni 80 accompagnato dalla cucina che, con un ampio menù comprendente paella, hamburger, fritto misto e pinse, addolcirà le combattute competizioni.

(foto copertina della settima edizione della Champions Freak)

La Champions Freak è un evento estivo nato nel 2017 dall’idea di alcuni giovani volontari dell’oratorio San Luigi con l’obbiettivo di aggregare, divertire e coinvolgere la comunità nell’organizzazione di tornei sportivi, servizi di ristorazione e attività di intrattenimento. Oggi conta circa 400 partecipanti tra calcio a 4, calcio a 5, basket, beach volley, tennis tavolo e il divertente calcio balilla umano, oltre ai numerosissimi cittadini presenti per godersi lo spettacolo.

