SARONNO – “Anche quest’anno con grave ritardo l’Amministrazione comunale di sinistra deve ricorrere a procedure di urgenza, come l’affidamento diretto, per sopperire alla carenza di programmazione per i campus estivi dei bambini delle scuole dell’infanzia. È inutile cercare delle scuse da parte della signora Sindaca, che era assessore nella precedente amministrazione e quindi era perfettamente a conoscenza della problematica. Già l’anno scorso l’Amministrazione Comunale dovette ricorrere in extremis al pagamento diretto di una cooperativa per erogare il servizio ad un numero di famiglie nettamente superiore rispetto alle effettive capacità dichiarate dalla stessa Istituzione Zerbi. Nonostante tale precedente, in un anno non si sono realizzati interventi per poter strutturare un aumento della capacità di offerta per i bambini delle scuole dell’infanzia di Saronno. Non solo, l’Istituzione Zerbi in aprile e dunque con largo anticipo allertava il Comune di Saronno della persistenza del problema, senza ricevere alcuna risposta. È dovuto intervenire il Commissario Straordinario che ha decretato l’aumento dell’organico, ma era già tardi per l’organizzazione dei campus estivi, per cui anche quest’anno bisognerà ricorrere all’affidamento diretto ad un ente esterno. La cosa che più spiace, inoltre, è che sia quest’anno che l’anno scorso le scuole statali presenti nel nostro territorio potevano fare richiesta di accesso a fondi PNRR per poter organizzare i campus estivi, e il Comune non ha saputo gestire il lavoro di coordinamento, non solo perdendo l’opportunità di ottenere finanziamenti esterni ma gravando anche sui contribuenti saronnesi per l’erogazione di affidamenti diretti, che sono uno strumento straordinario e non possono rappresentare la soluzione del problema. Per questo come gruppo di Forza Italia proporremo al primo consiglio comunale una mozione urgente da discutere subito per affrontare il problema, e invitiamo pertanto le famiglie interessate a partecipare. Chiederemo al Sindaco e alla Giunta di stabilire una linea di indirizzo che dall’anno prossimo sia seria, efficiente, e soprattutto strutturale, che veda il coinvolgimento attivo delle scuole dell’infanzia senza dover ricorrere all’ennesima soluzione raffazzonata tappabuchi che da anni sta creando profondo imbarazzo alla prestigiosa Istituzione Zerbi che non trova risposta da parte del Comune di Saronno.”

