SARONNO – “La Maturità è uno dei ricordi che ogni anno ritorna. Da mamma e da docente riprovo l’ansia e l’emozione delle mie figlie e degli alunni”. Inizia così la nota condivisa sui social dall’ex assessore Maria Assunta Miglino.

Solo 5 anni fa esaminavamo i ragazzi in presenza dopo sei mesi di didattica a distanza. Di quei giorni ricordo tutto: le mascherine e il disinfettante, le aule vuote e la distanza che non permetteva neppure un abbraccio. A ripensarci mi sembra tutto così folle.

Il timore è di non riuscire, di non essere capace di scrivere su un foglio bianco. Per qualche minuto interminabile la mente non risponderà alle richieste, sembrerà come appannata, poi la tensione si scioglierà e la penna comincerà a segnare il rigo. Poi i pensieri arriveranno: erano tutti nascosti in un antro e coperti dalla paura. Si susseguiranno e scrivendo si legheranno l’un l’altro.

Dei fantasmi della notte precedente non rimarrà traccia.