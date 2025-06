Sport

SARONNO – Ottime notizie da Bergamo, dove nel fine settimana appena passato le ragazze della Osa Saronno Libertas si sono classificate al quarto posto, a soli due punti dal podio, nei campionati di Società assoluti per la zona B1. Un risultato molto positivo soprattutto per il fatto che è stato ottenuto da una squadra molto giovane, composta quasi unicamente di atlete dalle allieve alle promesse e che fa ben sperare per il futuro.

133 i punti totalizzati dalle portacolori Osa, a cominciare dai 12 punti ottenuti grazie al primo posto di Vittoria Radaelli nell’asta con 3,80, ormai una certezza. A podio anche l’allieva Anna Basilico, secondo nella 5 km di marcia con 26:59.52, e ben cinque terzo posti: Lucrezia Cattaneo nel triplo (11,50), Elisa Piuri nei 3000 siepi (11:51.57), Ilaria Cattaneo nei 400h (1:03.42) e la 4×400 Beccegato/Celotto/Torretta/I. Cattaneo con 3:56.30. Hanno sfiorato il podio Margherita Sala nel martello (4^ con 43.51) e la staffetta 4×100 Guasco/Catteneo I./Torretta/Raviotta con 47.76.

A completare il quadro tanti buoni risultati: Elisa Parazzi nel salto in alto (1,60), Marta Parazzi nei 100h (15.59), Emma Guasco nei 100 (12.47), ancora Margherita Sala nel disco (29,91), Anna Beccegato nei 400 (59.47), Elena Peverelli nel giavellotto (31,54), Alessia Celotto negli 800 (2:24.62), Martina Cattaneo nei 1500 (5:07.09), di nuovo Elisa Piuri nei 5000 (19:09.06), Roberta Raviotta nei 200 (25.76), Martina Napolitano nel peso (8,29) e l’allieva Anna Carboni nel salto il lungo con 4,99.