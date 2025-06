Comasco

ROVELLO PORRO – Riceviamo e pubblichiamo il comunicato stampa di Pro loco circa la collaborazione con R-Estate Positivi per gli eventi in città.

Dopo anni di attività a servizio della comunità, R-Estate Positivi cambia veste e si costituisce Pro Loco di Rovello Porro. Questo cambiamento segna un’evoluzione naturale nel percorso dell’associazione, ma che conserva intatti lo spirito, i valori e la passione che da sempre animano il gruppo.

Negli anni, R-Estate Positivi ha promosso eventi, iniziative, progetti sociali e momenti di aggregazione, contribuendo a rendere Rovello Porro un paese più vivo, partecipato e attento al proprio patrimonio. Iniziando del 2020 con la prima rassegna musicale e dopo gli Europei di calcio del 2021 organizzati in oratorio, R-Estate Positivi ha dato il via nel 2021 all’evento Otüberfest, sagra in classico stile bavarese con una bellissima connotazione lombarda, mescolando le tradizioni del paese con la cultura birraia. Nel 2024 si è affiancata la Frühlingsfest de Rüell o anche festa di primavera, ricca di attività di carattere medievale, ma sempre di estrazione brassicola. Imp dimenticare le attività in collaborazione con il Teatro san Giuseppe come la Cena in Scena e le due edizioni di American Bbq Fest.

Con il passaggio a Pro Loco si rafforza questa vocazione: valorizzare il territorio, le tradizioni e la comunità, coinvolgendo cittadini, famiglie, giovani e realtà locali.

Il passaggio a Pro Loco rappresenta un passo avanti nel nostro percorso. Le attività che l’associazione ha sempre promosso – dalle feste ormai diventate tradizione come l’Otüberfest e la Frülingsfest, alle iniziative per i ragazzi, alle azioni benefiche e alle collaborazioni con le altre realtà del paese – continueranno con ancora più energia e visibilità, con l’obiettivo di fare rete, creare nuove opportunità e rafforzare il senso di appartenenza alla comunità. Vanno in questa direzione le parole del presidente Fabio Gallerani “diventare Pro Loco vuol dire porre sempre più attenzione al territorio ed alle realtà del paese. Sono già nate molte collaborazioni con altre associazioni e realtà quali ad esempio la banda, la protezione civile, la parrocchia, i Genitori in Gioco, la scuola materna Campi Robbiani, le associazioni sportive. In questa direzione vogliamo proseguire e coinvolgere sempre più

chi vuole essere coinvolto”.

E per dare un via ancora più significativo a questa esperienza venerdì 20 giugno organizzeremo una serata di presentazione della Pro Loco al centro civico comunale di piazza Porro alle 21 in cui sono invitate tutte le associazioni e tutti i cittadini. Sarà un modo per scoprire qualcosa in più e per festeggiare insieme questo importante cambiamento.

Aps significa “associazione di promozione sociale”, in sostanza parliamo di una associazione non profit che svolge attività di utilità sociale a beneficio dei propri associati o di terzi. Quindi oltre al tema aggregativo e sociale, R-Estate Positivi ha sempre avuto a cuore la beneficenza, sostenendo realtà in paese e realtà fuori paese. Con il ricavato di Frühlingsfest abbiamo voluto sostenere con 25.000 euro diverse realtà:

La protezione civile di Rovello Porro – donando l’estensione della tensostruttura

Padre Luigi Paggi in Bangladesh – costruendo una casa per la tribù Munda

L’associazione Dietro le quinte con cui collaboriamo negli spettacoli per bambini

La parrocchia santissimo Pietro e Paolo di Rovello Porro per i lavori che dovrà svolgere in oratorio e per il concerto del centenario del Santuario

La banda spettacolo di Rovello Porro che collabora con noi nella realizzazione delle feste

Il coro Ana Sandro Marelli che collabora con noi nella realizzazione delle feste

La parrocchia di Padre Bosco in Uganda – aiutandola nella sua nuova costituzione

I Vigili del Fuoco di Lomazzo che partecipano alle nostre iniziative per bambini

L’associazione Angeli a 6 zampe che opera sul territorio rovellese

L’associazione Fabio Vita nel Mondo che sostiene l’orfanotrofio di Mostar Est

Tutto questo grazie a tutti coloro che hanno reso possibile Frühlingsfest: i volontari innanzitutto che si adoperano per rendere viva l’associazione, le associazioni che collaborano con noi, e tutte le persone che hanno preso parte all’iniziativa.

Per info è possibile scrivere una mail a [email protected] o chiamare il +39 351 617 3964.