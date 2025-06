Cronaca

SARONNO – Intervento dell’ambulanza della Croce azzurra oggi nella zona pedonale del centro storico saronnese, per una caduta accidentale da parte di un pedone. Il fatto è successo fra piazzetta Portici e l’imbocco di via Padre Monti. Erano le 12.20: l’equipaggio dell’autolettiga ha soccorso una pensionata di 85 anni, che ha riportato alcune non serie contusioni.

Niente di particolarmente grave: la donna è stata comunque trasportata con l’ambulanza al pronto soccorso del vicino ospedale saronnese di piazza Borella per essere medicata e per tutti gli accertamenti medici del caso.

(foto: l’ambulanza della Croce azzura in via Padre Monti per l’intervento di soccorso di quest’oggi)

18062025