Città

SARONNO – Pomeriggio di controlli ieri per la polizia locale di Saronno. Una pattuglia pedonale ha effettuato verifiche nella zona di via Roma e nelle vie limitrofe come via Visconti, concentrandosi in particolare sulla sosta dei veicoli. Durante il servizio, sono state elevate diverse contravvenzioni a carico di automobilisti che avevano lasciato l’auto in divieto di sosta o che, pur trovandosi in aree soggette a disco orario, avevano dimenticato di esporre correttamente il dispositivo.

L’operazione rientra nell’attività ordinaria della polizia locale volta a garantire il rispetto del codice della strada e a mantenere l’ordine nella viabilità cittadina, soprattutto nelle zone a maggior transito pedonale e commerciale. Le verifiche sicuramente proseguiranno anche nei prossimi giorni controlli mirati in altri quartieri.

Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale?

Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:

☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero +39 320 273 4048

☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn

☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic → https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09

(foto: contravvenzioni ieri pomeriggio in via Visconti a Saronno)

18062025

Commenti