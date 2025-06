Città

SARONNO – Proseguono gli appuntamenti culturali e d’intrattenimento all’ex Isotta Fraschini di Saronno, stavolta con Block Party Vol. 3, evento organizzato per il 21 giugno da Klin FM in collaborazione con il collettivo Ti Voglio Ballare e con il Como 1907, squadra di Serie A arrivata al decimo posto nell’ultimo campionato, che in questo modo testimonia la propria volontà di relazionarsi con il territorio sostenendo iniziative dedicate ai giovani.

Un evento che rientra nel solco di quanto proposto sia lo scorso autunno, con i primi due appuntamenti, sia nel corso di Metamorfosi Culturale, pomeriggio di apertura dell’area che si è tenuto il 18 maggio. Come sempre organizzato dai giovani per i giovani, Block Party Vol. 3 è sostenuto da Saronno Città dei Beni Comuni con l’obiettivo di dare una visione di come la città possa tornare a vivere grazie alla rigenerazione urbana dell’area, dando prospettive soprattutto alle prossime generazioni.

L’apertura dell’ingresso di via Milano 7 a Saronno è fissata per le ore 21:00. Nel corso della serata, che proseguirà fino all’1:00, è prevista musica elettronica con i DJ resident Fittavolini e Lalo a cui seguirà l’ospite della serata, Astroloop. Per informazioni e biglietti (acquistabili su exceed.me) vi invitiamo a seguire il canale Instagram di klin_fm.

