Softball

BOLLATE – La nona giornata della Serie A2 di Softball ha emesso i primi verdetti della stagione. Lacomes New Bollate Softball, Voden Medical Legnano, Azzanese Softball e Castionese si giocheranno i playoff per accedere alla Serie A1 mentre il Dalmine Ls Crocetta è già certo di giocarsi i playout per rimanere in A2. Ancora incerta, invece, l’altra formazione proveniente dal girone A, che si giocherà la salvezza con Bulls Rescaldina, Asd Polisportiva Supramonte e Collecchio Softball, tutte in corsa per evitare i playout.

Girone A

La capolista New Bollate non fa sconti e con la doppietta contro l’Iren Avigliana Rebels Reale Mutua mette fine al sogno playoff della formazione piemontese. Nella prima sfida di giornata le ragazze di casa partono forte già dal primo inning con 5 punti che indirizzano subito il match a loro favore. Un punto al secondo inning e i 4 al quarto, regalano alla formazione lombarda il successo per 10 a 1 al quinto. Nella seconda sfida di giornata, le Rebels partono bene con 2 punti al primo attacco a propria disposizione. Tuttavia la formazione guidata dal manager Di Lauro non si scompone e con un punto al primo e uno al secondo inning, impatta subito il match. Nella quarta ripresa, botta e risposta tra le due squadre con il punteggio che rimane in parità. Arriva l’allungo bollatese solo al quinto inning che vede la realizzazione di 3 punti decisivi al raggiungimento del successo per la formazione lombarda, che vince per 6 a 3. Tiene il passo con la capolista il Legnano, che in trasferta a Collecchio realizza due shutout. Gara 1 vede la formazione lombarda imporsi per 4 a 0 mentre gara 2 termina con il punteggio di 8 a 0. Chiude il weekend di gioco del girone A il pareggio tra Bulls Rescaldina e Polisportiva Supramonte. Gara 1 è un botta e risposta tra le due formazioni che rispondono colpo su colpo nelle prime 3 riprese di gioco. Nel quarto inning le padrone di casa allungano con 2 punti mentre nel sesto, con un big inning da 5 punti, mettono fine al match anzitempo sul 9 a 2 in proprio favore. Gara 2, invece, vede gioire la formazione sarda che si impone per 4 a 1 e tiene viva la corsa alla salvezza.

Girone B

Nelle due serie giocate sabato, sorride l’Asd Azzanese Softball, con la doppietta contro il Dalmine LS Crocetta che condanna la formazione parmense ai playout. Termina invece in parità la sfida tra le Nuove Pantere Lucca e le Stars Ronchi. La prima gara tra la formazione friulana e quella parmense rimane in bilico per tutto l’incontro, con la capolista che ottiene la vittoria per 3 a 1 grazie ad un ottimo lavoro in pedana di Salis autrice, inoltre, dell’unica battuta da extra base di gara 1 con un triplo. Storia diversa in gara 2 con Zupanic, in pedana, autrice di uno shutout e l’attacco friulano capace di segnare 3 punti tra secondo e terzo inning e altri 3 al sesto per il 6 a 0 finale. Pirotecnico 14 a 9 in gara 1 tra Lucca e Ronchi con l’attacco toscano guidato da una scatenata Asia Bramati con 3 valide in 4 turni, 2 punti segnati, 5 RBI e un fuoricampo. Gara 2, invece, vede le padrone di casa portarsi sul 5 a 1, dopo tre riprese di gioco. Tuttavia, la formazione ospite non molla e tra quinto e settimo inning, impatta la sfida sul 5 a 5. A decidere l’incontro, quindi, ci pensa Valentina Ligovich, al primo extrainning, che dopo essere arrivata in terza base sul sacrificio di Pozzar, segna il punto della vittoria sfruttando un lancio pazzo mettendo così fine all’incontro sul 6 a 5 per le Stars. A chiudere la nona giornata del girone B, domenica, è arrivata la doppietta esterna della Castionese in casa delle Lupi Auto Fiorentina. Gara 1 rimane sullo 0 a 0 per le prime 3 riprese di gioco, poi l’attacco friulano si sblocca e con 5 punti tra quarto e sesto inning indirizza il match a proprio favore. In pedana ottima prova di Avian con uno shutout da 2 valide concesse e 7 strikeout realizzati, decisivo per il 5 a 0 finale. La seconda sfida della serie, invece, viene indirizzata già nelle prime due riprese di gioco con la formazione ospite capace di segnare 5 volte contro il solo punto toscano realizzato al primo inning. Chiudono il match i punti al quinto e al sesto che fissano il punteggio finale sul 7 a 1 in favore della squadra friulana.

