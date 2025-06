Softball

CARONNO PERTUSELLA – Triplo appuntamento infrasettimanale per la Serie A1 di Softball. Sempre alle 20.15 oggi, mercoledì 18, e giovedì 19 giugno, infatti, l’Mkf Bollate ospita la Rheavendors Caronno nell’anticipo della settima giornata di ritorno, in programma a inizio luglio. Sempre giovedì, invece, scenderanno in campo anche Bertazzoni Collecchio e Pubbliservice Old Parma per il completamento di gara due giocata lo scorso sabato e interrotta per il maltempo sul punteggio di 4-0 per il Collecchio nel secondo inning.

A Bollate, l’Mkf vuole difendere il primo posto dalle inseguitrici Inox Team Saronno, Italposa Forlì e Mia Office Pianoro Bologna, distanti rispettivamente tre e quattro incontri. Per questo motivo le campionesse in carica sono alla ricerca di una doppietta che potrebbe dire molto sulla classifica finale della regular season. Dall’altra parte, invece, la Rheavendors Caronno, che all’andata riuscì a ottenere un prezioso pareggio davanti al proprio pubblico, sta vivendo un momento difficile da un punto di vista dei risultati, con un solo successo nelle ultime sei gare disputate e la zona playoff allontanatasi a 5 partite. Per Chiara Ambrosi (foto) e compagne la possibilità di rilanciarsi a tutti gli effetti in classifica in caso di risultato positivo.

A Collecchio, invece, la Bertazzoni parte dal vantaggio per 4-0 sulla Pubbliservice Parma nella seconda partita della serie. Jackson e compagne cercheranno di difendere il vantaggio e di pareggiare così la serie dopo la sconfitta nella prima gara. L‘Oltretorrente è invece alla ricerca di vittorie per accorciare in classifica sull‘Itas Mutua Rovigo, attualmente penultimo con 5 gare di vantaggio sulle emiliane.

