BUSTO ARSIZIO – Tamponamento multiplo in autostrada e traffico in tilt in entrambe le direzioni. È quanto accaduto questa mattina, mercoledì 18 giugno, sulla A8 nel tratto tra Busto Arsizio e Castellanza. L’incidente si è verificato intorno alle 7.49, in direzione Milano, e ha provocato una coda di 4 chilometri. Sul posto diversi mezzi di soccorso un’ambulanza, l’automedica e l’elisoccorsi. I feriti al momento in cui scriviamo in codice giallo sarebbe un 26enne ed un 72enne.

A complicare ulteriormente la situazione il cosiddetto “effetto curiosi”, con rallentamenti anche sulla carreggiata opposta da parte degli automobilisti che si sono fermati per osservare la scena. Il risultato è stato un blocco quasi totale della circolazione in entrambi i sensi di marcia.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia stradale e il personale di Autostrade per gestire l’emergenza e ripristinare la viabilità. Secondo quanto emerso, il sinistro ha coinvolto più veicoli, ma al momento non si registrano feriti gravi.

Per chi è diretto verso Milano, è consigliato l’ingresso al bivio A9-A36 Pedemontana su A9 Lainate-Chiasso. Per chi proviene da Varese, si consiglia l’uscita al bivio A8/A36 al km 25,9 sulla Pedemontana Lombarda. La situazione resta critica, con traffico ancora in colonna.

per la foto si ringrazia il nostro lettore

