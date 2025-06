Lombardia

MILANO – Quattro serate per scoprire chi sarà la vincitrice del premio internazionale Antonio Mormone, importante concorso per giovani musicisti promosso dalla Fondazione la Società dei concerti di Milano. Ad ogni sua edizione, il premio si è aperto ad uno strumento “principe”, aprendo a diversi giovanissimi talenti la possibilità di concorrere per questo prestigioso premio: quest’anno lo strumento scelto è il violino. Sono stati oltre un centinaio gli studenti che si sono presentati alle selezioni, ma solo tre violiniste sono arrivate in finale: Anna Im, Elli Choi, Hawijch Elders, tre musiciste di straordinario talento.

Fino al 22 giugno in due luoghi simbolo della musica classica, il Conservatorio di Milano e il Teatro alla Scala, continueranno i concerti per scegliere la vincitrice: il 18, 19 e 22 giugno, nella sala Verdi del Conservatorio, a partire dalle 18, si terranno i primi appuntamenti, mentre la finalissima si terrà proprio al Teatro alla Scala alle 20.

In programma anche un evento speciale, il 19 giugno, nell’ambito del format “Piam off”: alle 11, la giuria del concorso incontrerà i giovani negli Headquarters Pirelli.

Il premio è realizzato in collaborazione con il teatro alla Scala e il conservatorio di Milano, con il contributo di Fondazione Cariplo e sotto il patrocinio del ministero della Cultura, Comune di Milano e Regione Lombardia. L’iniziativa è sostenuta anche da Fondazione Pirelli ed è inserita nel circuito Cultura è Salute.

Per informazioni e per i biglietti è possibile visitare il sito www.soconcerti.it, mandare una mail a [email protected] o chiamare il +39 0266984134.

Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale? Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:

☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero + 39 3202734048

☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn

☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic →https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09