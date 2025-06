Eventi

UBOLDO – Una dedica semplice ma profonda, piena di gratitudine e affetto, per ricordare una figura che ha lasciato un segno forte nel cuore del Palio delle Contrade e in quello di tutta la comunità. È il messaggio pubblicato nel fascicolo ufficiale del trentaseiesimo Palio, che ha voluto rendere omaggio a Piero Zucca, storico volontario della Protezione civile, punto di riferimento per generazioni di ragazzi, amico silenzioso ma fondamentale per chi ha fatto e fa vivere il Palio.

Zucca si è spento a gennaio all’ospedale di Legnano, dov’era ricoverato da alcuni giorni a causa di un malore.

Riceviamo e pubblichiamo integralmente il testo del ricordo condiviso:

“Bene, servo buono e fedele, gli rispose il padrone, sei stato fedele nel poco, ti darò autorità su molto; prendi parte alla gioia del tuo padrone.” (Mt 25, 23)

Il Palio lo realizziamo anche grazie a tante persone che non indossano una maglia blu, magari sembrano “invisibili” ai più, ma per noi sono preziosi amici senza i quali non potremmo realizzare nulla di ciò che vedete.

Uno di questi amici si chiamava Piero.

Il nostro Piero Zucca.

Capitano del Taron negli anni ottanta, innamorato del Palio per sempre, tifoso neanche troppo segreto del “suo” Taron (se andavi a sbirciare trovavi i suoi commenti “Forza Taron!”), ma soprattutto anima, cuore, ingegno della Protezione Civile dal 2007.

Noi eravamo i suoi “ragazzacci” che lo facevano impazzire.

E per noi un Amico così sarà incredibile non trovarlo in piazza il 13 giugno a far festa insieme.

Il Palio delle Contrade è e sarà sempre riconoscente e grato a Piero per l’impegno, la dedizione, la passione e l’amicizia che ha dimostrato.

Non ti dimentichiamo.

Sei sempre nei nostri cuori.Ciao, Piero!

